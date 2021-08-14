Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Uladzımır Urbanovıçh'in idaresindeki AHO 3847 Belarus plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Urbanovıçh, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci