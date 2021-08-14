Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.

Uladzımır Urbanovıçh'in idaresindeki AHO 3847 Belarus plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Urbanovıçh, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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