Kars'ta şarampole devrilen kamyonette şehit olan askerin İzmir'deki ailesine acı haber verildi
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Kars'ta şarampole devrilen kamyonette şehit olan askerin İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Kars'ta şarampole devrilen kamyonette şehit olan askerin İzmir'deki ailesine acı haber verildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin 3947/2 Sokak'ta bulunan baba evine giden jandarma, sağlık ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba Orhan Öztürk ve anne Hacer Öztürk'e acı haberi ulaştırdı.

Şehidin yakınları ve komşuları, baba ocağında bir araya gelirken evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan sağlık ekipleri şehidin fenalaşan bazı yakınlarına müdahalede bulundu.

Şehit Öztürk'ün bir yıl önce Birgül Öztürk ile evlendiği ve çiftin 7 aylık bir kızlarının olduğu öğrenildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirli şehidimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabır, metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Öztürk'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip düzenlenecek askeri törenle Menderes ilçesine bağlı Çatalca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düşen kamyonetteki Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olmuş, bir avukatın da aralarında bulunduğu 3 kişi ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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