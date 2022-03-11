Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şantiyelerden demir ve benzeri malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına G.S, Y.Y ve E.E.P'nin karıştığını tespit eden ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan çalıntı malzemelerin, il merkezi ve ilçedeki bazı hurdacılarda ele geçirildiği öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hırsızlık, Hisarcık, Selim, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title