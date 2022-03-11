Kars'ta şantiyelerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde şantiyelerden malzeme çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şantiyelerden demir ve benzeri malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına G.S, Y.Y ve E.E.P'nin karıştığını tespit eden ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan çalıntı malzemelerin, il merkezi ve ilçedeki bazı hurdacılarda ele geçirildiği öğrenildi.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel