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Kars'ta Sanayi Sitesi modern yollara kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars'ta Sanayi Sitesi modern yollara kavuştu

Kars'ta uzun yıllardan beri hiç kimsenin el vurmadığı Organize ve Küçük Sanayi siteleri, kayyumla modern yollara kavuştu.

KARS (İHA) - Kars'ta uzun yıllardan beri hiç kimsenin el vurmadığı Organize ve Küçük Sanayi siteleri, kayyumla modern yollara kavuştu.

Kentte adeta kangren olan ve hiç kimsenin el vurmadığı Organize ve Küçük Sanayi Sitreleri belediyeye kayyum atanmasıyla hizmet gördü.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesinde 14 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım asfalt, 40 bin metrekare parke taş kaldırım, 44 kilometre bordür, 6 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı.

Yapılan çalışmalar sanayi esnafının yüzünü güldürürken, Vali/belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sanayi sitesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış ile birlikte

Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'ne gelerek burada yapılan yolları yerinde gördü. Öksüz, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte sanayi esnafını ziyaret eden Öksüz, bir süre esnaf ile görüştü. Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kars'ta Sanayi Sitesi modern yollara kavuştu

Kars'ta Sanayi Sitesi modern yollara kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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