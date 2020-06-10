Kars'ta sanayi esnafı "toz" nedeniyle kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı
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Kars'ta sanayi esnafı "toz" nedeniyle kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı

Kars'ta Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflar, yoldan çıkan toz nedeniyle çalışamadıklarını öne sürerek kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı.

Kars'ta sanayi esnafı
10.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:28

Kars'ta Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflar, yoldan çıkan toz nedeniyle çalışamadıklarını öne sürerek kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı.

Sanayi sitesinin girişinde toplanan esnaflar, sanayi içinden geçen yolun 1 yıl önce yapılmak üzere parke taşlarının kaldırıldığını ve daha sonra çalışma yapılmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Yoldan çıkan toz nedeniyle çalışamadıklarını iddia eden sanayi esnafı, kısa bir süreliğine yolu trafiğe kapattıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Sanayi Sitesi Tamirciler ve Tesviyeciler Odası Başkanı Ömer Beyribey, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayinin tozdan geçilmediğini söyledi.

Sularının akmadığını ve yolların bozuk olduğunu belirten Beyribey, "Sanayide 3 bin kişi çalışıyor. Geçen yıldan bu yana toz sorunumuz var. Yağmur yağınca çamur, kuruyunca da toz oluyor. Suyumuz akmıyor, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, susuz sanayi olmaz. Sanayide hiçbir şey güzel değil." diye konuştu.

Açıklamanın ardından eylem sonlandırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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