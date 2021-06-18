Kars'ta saman satıcıları denetlendi
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Kars'ta saman satıcıları denetlendi

Kars'ta saman satıcıları denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta etkili olan kuraklıktan dolayı yaşanan kaba yem ve saman sıkıntısı yetkilileri harekete geçirdi.

Kars'ta etkili olan kuraklıktan dolayı yaşanan kaba yem ve saman sıkıntısı yetkilileri harekete geçirdi. Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, Saman Pazarı'nda denetleme yaptı.

Son dönemlerde Kars'ta yaşanan saman ve kaba yem fiyatlarındaki artışı bahane ederek, fahiş fiyat uygulaması yapan satıcılara Vali Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile beraber sahada gerekli inceleme ve denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde saman ve kaba yem fiyatlarının artırılmaması konusunda satıcılar uyarıldı. Uyarılara rağmen kaba yem ve samanı çiftçilere fahiş fiyatla sattığı tespit edilen satıcılara cezai işlem yapılacak.

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ekipler, Saman Pazarı'nda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta saman satıcıları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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