Kars'ta sahte para operasyonu; 3 gözaltı

KARS (DHA) - KARS'ta polisin düzenlediği operasyonda 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kars- Erzurum kara yolu üzerinde organize sanayi bölgesi girişinde durdurulan araçta 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde toplam 211 bin 600 sahte lira ele geçirildi. Araçta bulunan D.M.B. (28), İ.N. (48) ve Ö.A. (31) gözaltına alındı.