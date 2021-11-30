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Kars'ta sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta sahte para ele geçirildi

Kars'ta polis 211 bin 600 sahte para ele geçidi.

KARS (İHA) - Kars'ta polis 211 bin 600 sahte para ele geçidi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte sahte para getirileceği bilgisi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, yaptıkları çalışmalarla tespit edilen aracı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.

Durdurulan araçta bulunan D.M.B. (28), İ.N. (48) ve Ö.A. (31) isimli şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde ve araçta 100'lük ve 200'lük banknot halinde toplam 211.600 sahte Türk Lirası ele geçirdi.

Polis ele geçirilen sahte paraları muhafaza altına alırken, olayla ilgili olar şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kars'ta sahte para ele geçirildi

Kars'ta sahte para ele geçirildi

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