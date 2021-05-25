Sahte ilaç ve tıbbi ürünlerin satışına yönelik eczane ve medikalciler denetlendi

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahte ilaç, medikal ürün ve cihaz üretimi ile satışının önlenmesi amacıyla eczane ve medikal ürün satan işyerlerinde denetim yapıldı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahte ilaç, medikal ürün ve cihaz üretimi ile satışının önlenmesi amacıyla eczane ve medikal ürün satan işyerlerinde denetim yapıldı.

İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde 20-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında İnterpol üyesi ülkelerde sahte ve yasa dışı tıbbi ürün üreticilerine, dağıtıcılarına ve bu ürünlerin satışı yapılan web sitelerinin kapatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çevrim içi ilaç ve medikal cihazların satın alınması riskleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ile Kovid-19 salgını nedeniyle sahte medikal ürün, cihaz, aşı üretiminin engellenmesi ile tıbbi ürünlerin yasa dışı ticaretlerine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında işbirliğinin artırılması amacını da taşıyan çalışmalar çerçevesinde çeşitli illerde "Pangea XIV" adı verilen uygulama yapılması kararlaştırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bu çerçevede yaptıkları şok uygulamalarla, ilacın yanı sıra tıbbi malzeme üretimi ve satışının gerçekleştirmesinin önlenmesi için kentteki eczane ile medikal malzeme satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 47 eczane ve 8 medikal malzeme satışı yapan iş yerinde gerçekleştirilen denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik