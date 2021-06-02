Kars'ta sahte içki ele geçirildi
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Kars'ta sahte içki ele geçirildi

Kars'ta sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda boş etil alkol şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda boş etil alkol şişesi ile sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda

Önceden bilgileri elde edilen Ö.K. ve M.D. takibe alındı. Takibe alınan şüphelilere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi, sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli Ö.K. ile M.D. ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. ile M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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