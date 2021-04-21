Kars'ta, sahiplerinin terk ettiği tarihi evler yıkılıyor
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Kars'ta, sahiplerinin terk ettiği tarihi evler yıkılıyor

Kars'ta, sahiplerinin terk ettiği tarihi evler yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta sahipleri tarafından boşaltılan ve atıl vaziyette bırakılan Baltık Mimarisi tarihi evler yıkılıyor.

Kars'ta sahipleri tarafından boşaltılan ve atıl vaziyette bırakılan Baltık Mimarisi tarihi evler yıkılıyor. Çatıları, duvarları ve pencereleri sökülen evler adeta ayakta kalmak için zaman karşı direniyor.

Merkez Haydar Aliyev Caddesi üzerine bulunan ve sahiplerinin uzun yıllar önce kapılarına kilit vurarak atıl vaziyette bıraktığı tarihi evler, geçen süre içerisinde çatıları yıkıldı, pencere ve kapıları kırıldı ve duvarları yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Gözler önünde yıkılarak kaybolan tarihi evler görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için "Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı" kapsamına alınan 15 ilden birisi olan Kars'ta tarihi evler toprağa gömülüyor. Sahiplerinin sahip çıkmadığı evler zaman zaman balicilerin mekanı oluyor.

Tarihi evlerin biran evvel koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, "Kars'ta tarihi evlerin sayısı her geçen gün biraz daha düşüyor. Geçmişte yüzlerce olan tarihi evler, günümüzde parmakla sayılacak kadar azaldı. Sahipleri tarafından boşaltılan evler harabeye döndü. Kapı pencereleri kırılan evlerin çoğu çıkan yangınlarda yandı. Yanan eveler harabeye döndü. Bizler yetkililerden biran evvel tarihi evlere önlem almalarını istiyoruz, aksi takdirde kalan 3-5 tarihi evde yıkılarak tarihinde karanlığında yerini alacak" dediler.

Öte yandan kent merkezinde bulunan ve sahipleri tarafından kaderlerine terk edilen tarihi evlerinin çatı, kapı, pencereleri kırılmış, bir kısmının içerisi defineciler tarafından kazılmış vaziyette bulunuyor. Tarihi evlere yetkililerin sahip çıkmasını isteyen vatandaşlar, tarihi evlerin restorasyon yapılarak kent turizmine kazandırılmasını bekliyor. - KARS

Kars'ta, sahiplerinin terk ettiği tarihi evler yıkılıyor
Kars'ta, sahiplerinin terk ettiği tarihi evler yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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