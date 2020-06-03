Kars'ta sağanak yağmur uyarısı
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Kars'ta sağanak yağmur uyarısı

Kars'ta sağanak yağmur uyarısı, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kars, Ardahan ve Erzurum'da sağanak yağmur yağacağı uyarısında bulundu.

Kars'ta sağanak yağmur uyarısı
03.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:37

Kars'ta sağanak yağmur uyarısı, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kars, Ardahan ve Erzurum'da sağanak yağmur yağacağı uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte etkili olması bekleniyor. Yetkililer meydana gelebilecek yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. - KARS

Kaynak: İHA

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