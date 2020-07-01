Kars'ta sağanak yağmur etkili oluyor Kars'ta yaz sağanak yağmur etkili oluyor.

Kars'ta yaz sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü kentte, devam eden yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Cadde ve sokaklara hazırlıksız çıkan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarından yürürken, bazı vatandaşlar ise dolmuş duruklarında yağmurun dinmesini bekliyor.

Yağmurun etkili olduğu kentte, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu yağdı. Dolunun yağdığı bölgelerde ekili alanlar ise zarar gördü. Kars'ta yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA