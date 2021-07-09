Kars'ta sağanak yağmur bekleniyor
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Kars'ta sağanak yağmur bekleniyor

Kars'ta sağanak yağmur bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kars'ta, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kentte öğlenden sonra beklenen sağanak yağış sonrası vatandaşlar, sel baskınları karşı uyarıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinden sel, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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