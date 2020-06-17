Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı Kars'ta şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle bir köyde çok sayıda evi su bastı.

Kars'ta şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle bir köyde çok sayıda evi su bastı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak taşkınlara neden oldu.

Merkeze bağlı Kümbetli köyünde sağanak ve dolu sel suları bazı ev ve bahçeleri bastı. Vatandaşlar sel sularını tahliye edebilmek için kanal kapakları önünde biriken çöpleri temizledi.

Yağışlar sonucu bazı vatandaşların da bahçesi su altında kaldı.

Vatandaşlardan Dursun Esmaray, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur ve dolu nedeniyle evleri su bastığını belirterek, "Suyun önünü açmaya çalışıyorum. Köyümüzde birçok koyun da telef oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Kaynak: AA