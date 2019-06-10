Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve doluya, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı binaların bodrum katları ve kapalı araç park yerlerini su basarken esnaf, dükkanlarına su girmemesi için çaba sarf etti.

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttü. Esnaf Ufuk Alkan bir süredir yağmur yağmadığını belirterek, "Şu anda dükkanlarımıza su girmesin diye mücadele ediyoruz. Bir taraftan da yağmur yağması çiftçilerimiz için iyi oldu." dedi.

Gök gürültülü yağışların hafta içinde etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: AA