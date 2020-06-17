Kars'ta sağanak sonrası ev ve araziler sular altında kaldı
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Kars'ta sağanak sonrası ev ve araziler sular altında kaldı

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.

Kars'ta sağanak sonrası ev ve araziler sular altında kaldı
17.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:19

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.

Kars'ta öğlenden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise

su taşkınlarını önlemek için kanal girişlerini temizledi. Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Kars'ta yağışlı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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