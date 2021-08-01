Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Şiddetli sağanak bazı yollarda çökmeye neden oldu, rögarlar kapandı, ev ve iş yerlerinin zemin katına su doldu.

Esnaf iş yerlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü bölgede, Sarıkamış Belediyesi ekipleri de baskının yaşandığı yerlerden vidanjörle suları boşalttı.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Mücahit Demir, AA muhabirine, sağanağın birden bastırdığını belirterek, "Yukarıdan gelen sular evimizin alt kısmına doldu, belediye ekipleri geldi, şimdi suları çekiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci