Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
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Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını meydana geldi.

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aynalı köyünde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar

evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle boşaltmaya başladı.

Vatandaşlar su tahliyesinin ardından ekipler tarafından güvenli bir bölgeye alınacak.

Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı
Sağanak nedeniyle Aynalı köyünde su baskını yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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