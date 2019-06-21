Kars'ta sağanak etkili oldu

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bazı iş yerleri, sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Aynı bölgedeki 10 aracın da biriken suya gömüldüğü görüldü.

Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA