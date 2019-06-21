Kars'ta sağanak etkili oldu
Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bazı iş yerleri, sağanak nedeniyle su altında kaldı.
Aynı bölgedeki 10 aracın da biriken suya gömüldüğü görüldü.
Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Son Dakika Haberleri