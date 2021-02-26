Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu
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Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu

26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:31
Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu

Jandarmanın Selim ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Jandarmanın Selim ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Selim ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Katranlı köyünde önceden tespit edilen 3 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 1 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 168 mühimmat ele geçildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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