Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu
26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:31
Jandarmanın Selim ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Jandarmanın Selim ilçesinde düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Selim ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Katranlı köyünde önceden tespit edilen 3 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, 1 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 168 mühimmat ele geçildi.
Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan