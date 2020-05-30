Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip olan Kars adeta çiçek açtı.

30.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:40

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

KARS - Dört mevsim bir başka güzelliğe sahip olan Kars adeta çiçek açtı. Rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Kars Çayının akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyülüyor. Kars Çayı'nda sürüler halinde yüzen balıklar ise adeta büyüledi.

Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor.

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Manşet

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