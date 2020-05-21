Kars'ta Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi

Kars'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri yapılıyor.

Kars'ta Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi
21.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:48

Kars'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri yapılıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bulunan başta pastane, börek, hamur ve sütlü tatlılar üretim yerleri olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapılan işletmelerde rutin denetimlere ek olarak bayram denetimleri yapıldı.

İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde üretim yapan işletmeler tek tek kontrol edildi. Eksiklikleri görülen işletmeler uyarıldı. Yetkililer, bayram öncesinde vatandaşların sağlıklarını etkileyecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için denetimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Kent genelinde bulunan imalathaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarak, market çalışanlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan alış veriş yaparken, açıkta satılan ve üretim yerleri belli olmayan ürünlere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, vatandaşlardan görmüş oldukları olumsuzlukları Bakanlığın Alo 174 ihbar hattına bildirmelerini istedi. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Haber
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı Haber
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Haber
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Ebru Şallı Ersin Korkut Şahan Gökbakar
Spor Neymar Can Bartu Hasan Şaş İlhan Cavcav Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Futbol Bayram
Şu an buradasınız: Kars'ta Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:48:01. #1.15#
title