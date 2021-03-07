Kars'ta polisten "Dinamik Denetim Modeli" denetim!
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Kars'ta polisten "Dinamik Denetim Modeli" denetim!

07.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:34
Kars'ta polisten

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Kars'ta polis hem denetim yaptı, hem de vatandaşları bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Kars'ta polis hem denetim yaptı, hem de vatandaşları bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın bizzat takip ettiği denetim ekipleri, kent genelinde cadde ve sokaklar başta olmak üzere toplu taşıma araçları, kafeterya, lokanta, alış veriş merkezlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde polis "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde bakanlıkça belirlenmiş kriterler doğrultusunda mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiğini hatırlatarak vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kenttin en kalabalık yerlerinde vatandaşları bilgilendiren polis, maskesi olmayan vatandaşlara maske de dağıttı. Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağını ifade eden polis, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "temizlik, maske, mesafe" prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Kars'ta polis oluşturulan denetim programı kapsamında, ilk olarak restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı. Polis bugün otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinde denetimlerini sürdürecek.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta polisten 'Dinamik Denetim Modeli' denetim!
Kars'ta polisten 'Dinamik Denetim Modeli' denetim!
Kars'ta polisten 'Dinamik Denetim Modeli' denetim!
Kars'ta polisten 'Dinamik Denetim Modeli' denetim!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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