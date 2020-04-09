Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor Kars Valiliği önünde vatandaşlar tarafından yoğunluk oluşmasın diye görevlendirilen polisler, vatandaşların ilgili kurumlara yönlendirerek işlerini çözüme ulaştırıyor.

Kars Valiliği önünde vatandaşlar tarafından yoğunluk oluşmasın diye görevlendirilen polisler, vatandaşların ilgili kurumlara yönlendirerek işlerini çözüme ulaştırıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen hak sahipleri Valilik binasına gelerek müracaat etmeye başladı. Yaşanan yoğunluğunu önlemek için Kars Valiliği yaptığı duyuruda başvuruların telefonla alınacağını, vatandaşların evde kalmasını istedi.

Uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar Valilik binasına gelerek yığılmalara neden oldu. Oluşan kalabalık sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, polis ekipleri duruma el koydu. Valilik binası önünde görevlendirilen polis ekipleri, gelen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayarak, vatandaşların geliş nedenini sorarak yardımcı oluyor. Polis, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat için gelen vatandaşlara yazılı duyuru notunu vererek bilgilendiriyor. Polis vatandaşlardan ilgili kuruma müracaatlarını telefonla yapmalarını istiyor. - KARS

Kaynak: İHA