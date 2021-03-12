Kars'ta polis ve jandarmadan tarihi mekanlarda İstiklal Marşı klibi
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Kars'ta polis ve jandarmadan tarihi mekanlarda İstiklal Marşı klibi

12.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:37
Kars'ta polis ve jandarmadan tarihi mekanlarda İstiklal Marşı klibi

Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.

Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.

Valilik öncülüğünde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve Sarıkamış'ta İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klip, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klip, sosyal medya kullanıcılarından ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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