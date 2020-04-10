Kars'ta, Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü
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Polis, Kars, Yaşam

Kars'ta, Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:20
Kars'ta, Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kars Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tarafından çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliklere Şehitlik Garnizonu'nda devam edildi.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Halil Yüksek, İbrahim Etem Öztürk ve Nail Savran tarafından Garnizon Şehitliği'nde bulunan şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 175 yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyareti sonrasında son buldu. - KARS

Kaynak: İHA

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