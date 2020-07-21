Kars'ta polis sahte paraya karşı uyardı Kars'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde polis vatandaşları sahta paraya karşı uyardı.

Kars'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde polis vatandaşları sahta paraya karşı uyardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile artan dolandırıcılık ve sahte para olaylarının önüne geçebilmek amacıyla otogar mevkiinde bulunan hayvan pazarında vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Polis, vatandaşlara el broşürü dağıtırken, ayrıca Kovıd-19 salgın hastalığı ile ilgili de bilgilendirici el broşürü dağıtımı yaptı. - KARS

Kaynak: İHA