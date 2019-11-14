Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi

14.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:29

Kars'ta TDP ekipleri "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri temel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendiriyor.



Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, ÇOGEP "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Susuz İlçesi İncesu Köyü İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere "Temel Güvenlik ve Asayiş" konularında bilgilendirme etkinliği yapıldı.



Etkinlik sırasında anasınıfı öğrencilerine Toplum Destekli polis bebek oyuncağı, TDP çocuk boyama kitabı, kuru boya kalemi ve balon hediye edildi. Ayrıca İlkokul öğrencilerine "Güvenliğimize Dikkat Edelim" konulu el broşürü dağıtıldı. TDP ekipleri, öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği yaptı, etkinliğin ardından okunan kitaplar, okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının arttırılarak kendilerini ifade etme yetilerinin geliştirilmesi adına okul kütüphanesine hediye edildi.



TDP ekiplerince öğrencilere yönelik bu tür etkinliklerin sık sık yağılacağı bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA