Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti

04.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:48

Kars'ta 4 ayrı noktada meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını polis, 500 saatlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledikten sonra yakaladı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 16.11.2019 tarihi ile 15.12.2019 tarihleri arasında İstasyon, Merkez ve Kaleiçi Mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı Nitelikli Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma başlattı.



Olayın geçtiği yerler ve çevre cadde ve sokaklardan temin edilen yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının titizlikle inceleyen polis, hırsızlık olayını Y.A .(45) gerçekleştirdiği tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Y.A'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Y: A.'nın ikametinde yapılan aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesi ele geçirilerek işyeri sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA