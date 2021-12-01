Kars'ta polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması nedeniyle araçlarda denetim yapıldı - Haberler
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Kars'ta polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması nedeniyle araçlarda denetim yapıldı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta polis ekipleri

Kars'ta polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim yaptı.

KARS (AA) - Kars'ta polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" kapsamında zorunlu hale getirilen kış lastiği takma uygulaması doğrultusunda polis ekipleri kentte denetime başladı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'de uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını denetledi.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamındaki denetimlerin süreceği belirtildi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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