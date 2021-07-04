Kars'ta polis ekipleri sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı
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Kars'ta polis ekipleri sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı

Kars'ta polis ekipleri sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı.

Kars'ın Selim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı.

Polis ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki kedi ve köpeklerin yaşam alanlarına giden ekipler, belirlenen noktalara ekmek, mama ve su bırakarak hayvanların beslenmesine katkı sundu.

Vatandaşlardan Ahmet Demirci, sokak hayvanlarının beslenme konusunda sıkıntı yaşamaması için herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Hayvanların sıcak havada açlığa ve susuzluğa fazla dayanamayacağını aktaran Demirci, "Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler örnek bir davranış sergiledi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkes bulunduğu yerde cadde ve sokaklara bir tas su ve biraz yiyecek bırakırsa hayvanlar için iyi olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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