Kars'ta polis ekipleri sıfırın altında 15 derecede uygulama yaptı

KARS (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, polis ekipleri yılbaşı öncesi uygulama gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta polis ekipleri farklı noktalarda yılbaşı öncesi uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücü belgesi, araç kontrolü ve güvenlik sorgusu yapıldı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de metruk binalarda olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri ayrıca kar, tipi ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı, araç lastiklerini kontrol etti.

Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamaya 71 ekip ve 174 personel katılırken 2 bin 414 kişi sorgulandı.