Kars'ta polis ekipleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı
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Kars'ta polis ekipleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı

10.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:06
Kars'ta polis ekipleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polis ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını mama ile besledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polis ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını mama ile besledi.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, mama dolu kapları sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bıraktı.

Ekipler, İnönü Mahallesi ile TOKİ bölgesindeki sahipsiz kedi ve köpekleri de kar yağışı altında elleriyle besledi.

Vatandaşlardan Zeynep Büşra Kurtuluş, AA muhabirine, polislerin yaptığı çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olmasını isteyen Kurtuluş, "İlçe Emniyet Müdürlüğü çok güzel bir projeye imza attı, biz de onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarına mama yardımı yapıyorlar. Hayvanlara sahip çıkılması gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan Türkü Doğa da duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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