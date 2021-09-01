Kars'ta polis 3 bin 549 kişi bilgilendirdi
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Kars'ta polis 3 bin 549 kişi bilgilendirdi

Kars'ta polis 3 bin 549 kişi bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta polis, 3 bin 549 kişiyi 'UYUMA' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında bilgilendirdi.

Kars'ta polis, 3 bin 549 kişiyi 'UYUMA' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projeleri kapsamında 1 ay içerisinde anne, anne adayı ve vatandaşlar olmak üzere toplam 3 bin 549 kişiye bilgilendirme yaptı.

Narkotik ekipleri, cadde ve sokaklarda kurdukları stantlarda vatandaşlara broşür dağıttı. UYUMA ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projeleri vatandaşlara anlattı. Polisin bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta polis 3 bin 549 kişi bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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