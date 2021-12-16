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Kars'ta polis 233 kişi bilgilendirdi

Kars'ta polis 233 kişi bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve UYUMA uygulaması hakkında Narkotik ekiplerince, toplam 233 kişiye bilgilendirme yapıldı.

KARS (İHA) - Kars'ta, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve UYUMA uygulaması hakkında Narkotik ekiplerince, toplam 233 kişiye bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayata geçirdiği 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşlara projeyi anlattı. Narkotik ekiplerince veliler, Kuran kursu kursiyerleri, görevli memurlar, anne ve anne adaylarına tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Ekipler ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)'yı vatandaşlara nasıl kullanabileceklerini anlattı.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi verdi. Polis, velilerden uyuşturucu tacirlerine hızlı müdahaleyi sağlayan 'Uyuma' adlı programı telefona indirmelerini istedi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta polis 233 kişi bilgilendirdi

Kars'ta polis 233 kişi bilgilendirdi

Kars'ta polis 233 kişi bilgilendirdi

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