Kars'ta polen üreten ağaçlar kesiliyor
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Kars'ta polen üreten ağaçlar kesiliyor

Kars'ta polen üreten ağaçlar kesiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyen polen üreten kavak ağaçları belediye ekiplerince kesiliyor.

Kars'ta vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyen polen üreten kavak ağaçları belediye ekiplerince kesiliyor.

Son günlerde kentte artan polenler, belediyeyi harekete geçirdi. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla kentte bulunan polen üreten ağaçlar tespit edilerek kesilmeye başladı.

Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri polen üreten ve vatandaşları rahatsız eden kavak ağaçlarını kesiyor.

İnsan sağlığını tehdit eden, çevre ile ilgili ciddi sorunlar çıkaran ve çevre kirliliğine neden olan polen üreten kavak ağaçları kesilerek yerlerine çeşitli ağaçlar dikilecek.

Öte yandan belediye ekiplerince kent genelinde bulunan polen üreten ağaçların tamamının kesileceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta polen üreten ağaçlar kesiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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