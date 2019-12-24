Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen Kıran-4 operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait jeneratör, kablo, pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

24.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:36
Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

'ın ilçesinde gerçekleştirilen Kıran-4 operasyonunda terör örgütü 'ya ait jeneratör, kablo, pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kağızman ilçesi Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-4 operasyonu devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde jeneratör, kablo, pil yatağı ve çok sayıda yaşam malzemesi tespit edildi.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA
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