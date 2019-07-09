Kars'ta PKK'ya ait 10 sığınak imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait 10 sığınak imha edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde topçu ateş desteği ve hava hücum harekatı ile operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce kullandığı 4 gömü noktası ile 10 barınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklarda yapılan operasyonda, 9 tüp, 11 küçük pil, 45 santimetre uzunluğunda kablo, 1 motosiklet aküsü, 100 kilo un, 50 kilo şeker, teröristlere ait giyim malzemeleri, mutfak eşyaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlere ait 10 sığınak ile içindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: AA