KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, 'PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G.?nin (54) de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

KARS (DHA) - KARS'ta, 'PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G.?nin (54) de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKKKCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G., iş adamı O.A. (45) ve HDP il yönetim üyesi O.M. (34) gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirdi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

KARS'TA PKKKCK OPERASYONU 3 GÖZALTI

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK'nın sözde 'bölük komutanı' serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title