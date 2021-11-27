Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 3 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

KARS (İHA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 3 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarından eski HDP İl Başkanı A.G., işadamı O.A ve O.M. evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - KARS

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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