Kars'ta PKK/KCK operasyonu
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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

Kars'ta PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu
12.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:35

Kars'ta PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH'ye yönelik operasyon düzenlendi. TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kars merkezli, Kağızman, Digor, Iğdır ve Diyarbakır ve İstanbul'da TEM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması DGH çökertildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanmalarından DGH (Devrimci Gençlik Hareketi)'e bağlı olarak Kars ve ilçelerinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen, A.Y., C.G., Ç.P., E.K., T.K., A.A.K., D.K. ile 2012-2016 yılları arasında örgütün Kars üniversite gençlik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Z.Ç. olmak üzere toplam 8 şüpheli Kars merkezli, Kağızman ve Digor ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalar da ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kuru sıkı tabanca, haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital materyaller ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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