Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüleceği projede restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kars'ta, Süvari Tabya'nın Peynir Müzesi'ne dönüştürüleceği projede restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık bin metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi çalışmalar devam ederken, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde gördü, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars gravyer peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars'ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yanı sıra tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabya'nın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile tarihi eserin kurtarılması ve yeni turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında kentte peynirciliğe yeni bir ivme kazandıracak projede sona gelindi. Müzede yer alan malzemelerin getirildiği görülürken, projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - KARS

Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor
Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor
Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Tamer Levent Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta Peynir Müzesi'nde çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:01:42. #1.15#

title