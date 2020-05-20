Kars'ta parklar çocuklarla şenlendi Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni tekrar verildi.

Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni tekrar verildi. Çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Parklara akın eden çocuklar, kaydırak ve salıncaklarda gönüllerince eğlendi. Güneşli ve sıcak havada parklara akın eden çocuklar bol bol eğlendi. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan tarihinde 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında 0-14 yaş arası çocuklara, 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni tekrar verildi. Kars'taki çocuklar 4 saatlik izin gününde parklara koştu.

Ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, kentteki park ve bahçelere akın etti. Parklarda bulunan oyun alanlarındaki kaydırak ve salıncaklarda oynayan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. - KARS

Kaynak: İHA