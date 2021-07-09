Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
Kars'ta otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.
Kars'ta otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Turan Çelebi Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde iki kişi çakmak gazı tüpüyle oynadığı sırada tüp patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Patlamada araçta bulunan Hüseyincan Aydın (20) ve Muhammet Daştan (17) yaralandı. Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik