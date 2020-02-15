Kars'ta park halindeki otomobil yandı

15.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:52

Kars'ta park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşaçayır Mahallesi'nde E.K'ye ait park halindeki 06 NG 366 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olası patlamaya karşı vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA