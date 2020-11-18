Kars'ta park halindeki kamyonet yandı
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Kars'ta park halindeki kamyonet yandı

18.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:01
Kars'ta park halindeki kamyonet yandı

Kars'ta park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Kafkas Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında park halinde olan M.A'ya ait 66 DV 461 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracın ön kısmında çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelen kamyonetteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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