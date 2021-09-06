Kars'ta park halindeki dolmuş yandı
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Kars'ta park halindeki dolmuş yandı

Kars'ta park halindeki dolmuş yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta park halinde bulunan dolmuş, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Kars'ta park halinde bulunan dolmuş, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alev alan dolmuşta maddi hasar meydana geldi.

Olay merkez Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki dolmuştan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dumanlar içinde kalan dolmuşa hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle dolmuş tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen dolmuşta yanının neden çıktığı araştırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kars'ta park halindeki dolmuş yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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