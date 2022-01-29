Kars'ta otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kars- Göle kara yolunda Emrah Morkoç idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Fırat Özen yönetimindeki kamyonet, Küçük Boğatepe köyü mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan sürücüleri çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.