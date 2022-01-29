Kars'ta otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kars'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kars- Göle kara yolunda Emrah Morkoç idaresindeki otomobille karşı yönden gelen Fırat Özen yönetimindeki kamyonet, Küçük Boğatepe köyü mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan sürücüleri çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kamyonet, Kars, Göle, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title